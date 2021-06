CAMPO GRANDE/MS – Aconteceu por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira (17), em uma loja localizada na Rua Euclides da Cunha, próximo a região central de Campo Grande. A filmagem da câmara de segurança da loja invadida mostrou com detalhes a ação dos bandidos. Em 9 minutos, os ladrões, armados, arrebentaram a porta de vidro, e tiveram tempo de escolher roupas de marcas e com preços elevados. Conforme informações relatadas no BO, os bandidos escolhiam roupas para furtar pelos preços das etiquetas. Também levaram pares de tênis, R$ 4 mil em dinheiro que estava no caixa e um celular iPhone da loja.

Quando a empresa de segurança chegou ao local após o alarme tocar, os bandidos já haviam fugidos. Com as imagens, a polícia já tem informações sobre as características dos autores, e a investigação e a captura será facilitada.