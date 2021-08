Dois homens assaltaram um motel na Avenida Guaicurus, no bairro Jardim Centenário, na madrugada desta quarta-feira (11), em Campo Grande. A funcionária, uma mulher de 25 anos, disse que estava na recepção quando um dos suspeitos chegou. Ele pediu para pernoitar no local, mas foi comunicado que o local só recebe casais.

Minutos depois, ele voltou com uma travesti. Os dois pegaram um quarto e aguardaram um casal que também estava no local deixar o motel. Os dois pediram toalhas e uma caixinha de som. Quando a atendente foi levar, eles renderam a mulher, anunciando o assalto.

Ela foi trancada no banheiro. Após 40 minutos, ela conseguiu sair, pulou a janela do quarto e acionou a Polícia Militar. Os bandidos levaram oito televisores, arrombaram o cofre do local e levara um aparelho celular. Eles também deixaram estragos na cozinha e recepção do motel. Os policiais realizaram rondas na região, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.