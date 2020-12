Conforme informações da polícia, a casa nos fundos de um comercio, na colônia Vista Alegre, em Pedro Juan Caballero, município paraguaio na fronteira com Ponta Porã, não foi arrombada e o corpo da vitima Magdalena Valiente Gauto, (52) foi encontrada no quarto com sinais que foi degolada e estuprada, já que estava nua e havia sinais de violência sexual e com marcas de facadas. O fato das portas da casa não terem sinais de arrombamento, faz a Polícia Civil acredita que os autores conheciam a moradora e tiveram livre acesso ao imóvel. Inicialmente foi levantada possibilidade de roubo, mas as autoridades acreditam que, de fato, ela tenha sido abusada. Foram coletadas amostras para perícia. Outro fator determinante, que faz acreditar na possibilidade de estupro é o fato de não terem levados o dinheiro da vítima que estavam na carteira dela.

Dois suspeitos foram presos pela polícia paraguaia, Francisco Maciel,53, (Foto abaixo) e outro que seria indígena, Eusebio Reinoso (Foto acima) foram presos, mas a policia ainda não divulgou o teor do depoimento dos acusados. O caso segue em investigação. Um deles tinha ordem de prisão por pensão alimentícia.