Bandidos fortemente armados invadem loja de celulares

Assaltantes fortemente armados invadiram uma Loja da Vivo hoje (3) em Ribas do Rio Pardo. Os criminosos renderam quatro funcionários e dois clientes e com o auxilio de uma moclhila após quebrerem as vitrines levaram vários modelos e marcas de celulares.

Imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos, que durou poucos minutos. No momento do assalto, havia quatro funcionários e dois clientes na loja, quando um homem entra armado e anuncia o roubo.

Em seguida, um dos homens que se passava por cliente abre a mochila e começa a roubar itens da loja. O homem que entra armado, quebra a vitrine com os aparelhos em exposição e rouba os telefones de vários modelos e marcas

Conforme informações do site Notícias do Cerrado, o roubo ocorreu por volta das 8h. Além dos aparelhos expostos na loja, do estoque e das vítimas, os criminosos levaram o celular de um cliente.

As Polícias Militar e Civil estão na busca pelos criminosos. A perícia técnica esteve no local em busca de pistas.

CONFIRA O VÍDEO:

https://www.facebook.com/watch/?v=261044469866995