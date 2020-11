DOURADOS/MS – Os ladrões são: Felipe William Lopes dos Santos (21), o “Felipinho da Mata do Jacinto”, Everton Odelar de Souza Ebbing (28) e Anderson Gonçalves Lopes (33). Everton mora em Dourados e os outros dois em Campo Grande. Eles foram presos na região do Jardim Canaã I, nesta quarta-feira (11), e conforme informações da polícia, o chefe do bando,

Identificado como Douglas Borges, está foragido, pois conseguiu escapar durante a ação policial. A quadrilha especialista em furtar supermercados atuava em Dourados e Campo Grande, e utilizava equipamentos específicos para ter acesso a cofres. Em menos de um mês a investigação descobriu que o grupo criminoso conseguiu furtar R$ 500 mil de comércios de Dourados e região. Conforme informações ainda, três veículos usados nos crimes foram apreendidos.

O delegado Rodolfo Daltro, responsável pela condução do caso, disse que o comando funcionava na Capital: “O escritório era em Campo Grande e aqui [Dourados] havia um integrante que apontava os locais que seriam furtados. Depois, ele transportava os outros integrantes do grupo para cometer o crime”. A maioria dos comércios invadidos eram supermercados, mas não seria uma exigência do grupo, que já furtou depósito de materiais para construção e outros comércios.