CAMPO GRANDE/MS – A dupla (foto acima) que assassinou o policial civil Joel Benites da Silva (53) ontem por volta das 16h50, durante tentativa de homicídio, tem histórico sujo com diversos crimes cometidos.

Consta dos registros policiais, que Mateus Fernandes (21), tem passagem por tráfico, associação ao tráfico, receptação culposa e violência doméstica, e o comparsa Carlos Batista Lima (28) tem passagem pela policia por roubo qualificado, sequestro, roubo majorado, evasão de local de custódia, furto qualificado e injúria.

O crime aconteceu ontem na Rua potiguaras, esquina com Rua Tupi, na Vila Juçara. A dupla matou o policial , que atuava no GOI, foi presa por policiais do Batalhão de Choque uma hora depois do crime.