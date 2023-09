Banhistas salvam o tubarão mais rápido do mundo encalhado na praia do golfo do México. Os Norte Americanos Tina e o marido passeavam na praia quando avistaram o predador de debatendo na areia quente. Com ajuda de banhistas devolveram o animal aquático à água. Apesar do perigo, os “salva-peixes”, conseguiram concluir a tarefa sem que ninguém se ferisse.