Por iniciativa da Comissão de Humanização da Santa Casa de Campo Grande, os pacientes internados para o serviço de Geriatria e Cuidados Paliativos receberão semanalmente a oportunidade de um banho de sol matinal no jardim de entrada do hospital e de desfrutar de geladinhos de fruta. As duas ações começaram recentemente e visam contribuir para o bem-estar físico e mental, auxiliando no processo de tratamento e recuperação de todos.

A ideia de levar os pacientes para a área externa com acesso ao sol surgiu da necessidade de controlar o impacto de deliruim – confusão mental associada à patologia, especialmente para idosos, mas também aos pacientes internados há muito tempo no hospital, conforme explica a médica geriatra, Drª Paskale Vargas. “O ciclo de sono e vigília faz toda a diferença para esse perfil de paciente e ver o sol é muito importante para eles entenderem que é o momento de permanecerem acordados, já que eles passam a maior parte do dia nas enfermarias e nem sempre tem essa percepção de tempo”, disse.

Para a ação acontecer é preciso que o paciente tenha alguns critérios básicos, tais como sustentação do tronco e respirar em ar ambiente sem necessidade de oxigênio. A expectativa com o projeto é prestar sempre uma melhor assistência ao paciente nesse momento tão delicado, além de envolver ainda mais a família no cuidado que é dispensado por toda a equipe envolvida e para que essa atenção seja uma rotina em casa com a alta hospitalar.

Outra ação muito importante para os pacientes é proporcionar por duas vezes na semana a entrega de geladinhos de fruta, como parte do atendimento da equipe de fonoaudiologia do hospital, que ajuda na estimulação da saliva daqueles que, por vezes, acabam ficando muito tempo traqueostomizados – com abertura na parede da traqueia, a fim de facilitar a entrada de oxigênio quando o ar está obstruído e perdem esse estímulo.

O objetivo é atender aqueles pacientes que têm condições de alimentação via oral, contribuindo no controle intra-oral, na sensibilidade e na eficácia da deglutição (a saliva é um fator muito importante para esse processo). Mas para isso são utilizadas diferentes consistências, sabores e temperaturas, sempre com a supervisão de um profissional fonoaudiólogo. Além disto, a oferta do geladinho ainda melhora o controle de sede, trazendo mais conforto e um momento especial aos pacientes e familiares.

“Ações como estas são focadas em dar o melhor suporte que podemos. Eles não podem deixar de vivenciar momentos como estes pelo fato de estarem acamados ou com sequelas após procedimentos. Existe sim a possibilidade de eles terem um convívio com locais mais próximos da natureza e de desfrutarem de alguns mimos”, destacou Drª Paskale Vargas que também integra a Comissão de Humanização do hospital.

Para doar insumos e ajudar no projeto, é preciso entrar em contato com a Gerência de Captação de Recursos da Santa Casa de Campo Grande pelo telefone: 3322-4500/4092.