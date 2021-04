Mais uma vez o campo-grandense Clayton Tomaz ou simplesmente Tomaz “O Barbeiro”, da barbearia Paletó Xadrez, do bairro Nova Lima, periferia de Campo Grande, é destaque internacional, dessa vez, em uma das maiores revista do gênero do mundo, a Modern Barber da Inglaterra. Com o Tema : “The Brazilian Barber”, o jovem promissor barbeiro se torna o primeiro brasileiro a conceder entrevista para uma edição da Modern Barber e fala sobre, como é a barbearia brasileira e como a classe tem reagido diante das dificuldades impostas pela pandemia.

Qual representatividade tem você estar em uma das maiores revistas de Barbeiros do Mundo?

Isso é algo que só Deus poderia preparar, um barbeiro que tem apenas 5 anos de profissão, já conquistei muitas coisas, escrevi um livro contando minha biografia profissional, me tornei Embaixador do The Lions Barbers na América Latina, dei entrevistas para televisão e para alguns jornais, ano passado eu representei o Brasil em um Simpósio Internacional online que foi assistido por mais de 30 países e este ano tive a grata surpresa de ser entrevistado pela Charlotte e poder falar um pouco da barbearia de Campo Grande e do Brasil para toda a Europa através da Revista Modern Barber.

Alguma vez pensou em sair do seu bairro e ir trabalhar na região central de nossa cidade?

Não tenho este desejo me identifico com minha região, onde com muito trabalho consegui meu espaço e tenho grandes amigos e clientes aqui. As periferias e bairros de nossa cidade têm muitos profissionais qualificados. Talvez o investimento nas instalações não seja o mesmo do que uma barbearia na área central, mas Campo Grande, tem excelentes barbeiros a nível internacional. O gostoso de tudo isso, que já recebi aqui grandes nomes da barbearia nacional e internacional, como Fred Parra da Argentina, Victor Hugo da Colômbia, Manos Black, Hache da Bolívia, Coruja e tantos outros amigos e celebridades do mundo barber.

Algo muda após esta edição internacional, onde você está representando o Brasil?

Para mim nada, para os barbeiros brasileiros é uma porta que se abre contendo grandes oportunidades! Acredito que para meus clientes será um motivo a mais de eles se orgulharem e saberem que estão em boas mãos ( risos).

Para ler a matéria na Integra basta acessar: https://mag.modernbarber.co.uk/magazine/reader/213119/56