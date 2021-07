A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, por iniciativa do deputado estadual professor Rinaldo Modesto, congratulou o Barbeiro Clayton Tomaz da Luz – Tomaz o Barbeiro -, em decorrência do seu trabalho como barbeiro e escritor reconhecido internacionalmente. Tomaz realiza palestras e ministra cursos com objetivo de combater a depressão e o suicídio. O embaixador do The Lions Barbers Collective na América Latina esteve, na última terça-feira (13), na rádio Difusora Pantanal FM 101.9, no programa Boca do Povo, apresentado pelo jornalista B. de Paula Filho, onde falou sobre a saúde mental e sobre a influência das barbearias na vida das pessoas. Tomaz foi destaque ano passado ministrando Workshops online para mais de 30 países e levando o nome de Campo grande e do nosso Estado para vários lugares do Mundo. Que mais exemplos dignificantes e elogiáveis como estes, sejam colhidos pela nossa sociedade. Parabéns!