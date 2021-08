A Mattel, fabriccante da boneca mais popular do mundo, a Barbie, divulgou uma nova coleção de bonecas da linha Barbie que homenageiam mulheres reais, cientistas que atuaram de forma decisiva no combate à Covid-19 em todo o mundo. As bonecas fazem parte da série “Mulheres Inspiradoras” e além de serem uma justa homenagem ainda inspiram crianças para se unirem ao sonho de que pode sim existir uma união que ultrapassa fronteiras em um bem comum.

A nova linha possui 6 bonecas, cada uma delas fazendo referências a uma profissional de um lugar do mundo, incluindo a biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus, que fez parte da equipe responsável pelo sequenciamento genético do novo coronavírus logo após os primeiros casos da doença no Brasil.Jaqueline é natural de Salvador (Bahia) e tem 31 anos. Graduada em Biomedicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, ela também é Mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa (PgBSMI) pelo Instituto de Pesquisas Gonçalo Moniz — Fundação Oswaldo Cruz (IGM-FIOCRUZ) e Doutora em Patologia Humana pela Universidade Federal da Bahia em associação com o IGM-FIOCRUZ.

A equipe da biomédica trabalhou sob coordenação da imunologista Ester Cerdeira Sabino e fez o sequenciamento genético do SARS-CoV-2 em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. A média mundial de duração desse processo é de 15 dias.

Além de Jaqueline, foram homenageadas pela coleção a enfermeira Amy O’Sullivan, que tratou do primeiro paciente com Covid-19 no Hospital Wycoff, no Brooklyn (Nova York); a médica Audrey Cruz, atuante da linha de frente em Las Vegas e conhecida por sua luta contra a discriminação; Kirby White, médica australiana que ajudou a criar um avental cirúrgico reutilizável para trabalhadores da linha de frente da pandemia; Chika Stacy Oriuwa, psiquiatria canadense que atua contra o racismo sistêmico na área da saúde, e a britânica Sarah Gilbert, que liderou a criação da vacina Oxford-Astrazeneca.