Barbie lança primeira boneca com síndrome de Down

A Barbie, famosa linha de bonecas internacionalmente conhecida por homenagear a variedade do universo feminino, lançou essa semana, sua primeira boneca com síndrome de Down. A boneca, famosa por suas características físicas, pela primeira vez tem sua estrutura alterada para inclusão da diversidade do mundo real.

A Mattel, fabricante da linha Barbie, anunciou que a boneca teve seu tamanho alterado, apresentando uma estrutura mais curta e o tronco mais longo, para adequar ao natural. A nova boneca também possui os olhos mais arredondas, as orelhas menores e a ponte nasal achatada.

“Nosso objetivo é permitir que todas as crianças se vejam na Barbie, enquanto também encorajamos crianças a brincarem com as bonecas com as quais elas não se parecem”, afirmou Lisa McKnight, vice-presidente executiva e diretora global da Barbie & Dolls.

“Esta Barbie serve como um lembrete de que nunca devemos subestimar o poder da representação. É um grande passo para a inclusão e um momento que estamos comemorando”, completou a executiva.