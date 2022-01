O deputado Barbosinha acompanhou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na manhã desta sexta-feira (21), em Ponta Porã, e cumpriu, juntamente com o prefeito Hélio Peluffo e lideranças locais, extensa agenda de entrega de obras e anúncio de novos empreendimentos e serviços para a população.

A ministra verificou, logo no desembarque no Município, com técnicos do Dnit (o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e da Prefeitura, a viabilidade de intervenção para melhoria das condições de mobilidade na rotatória das Cuias, onde fica o monumento representativo do tereré e do chimarrão, porta de entrada para Ponta Porã.

No distrito de Nova Itamarati, onde se concentrou a maior parte da presença das autoridades, Tereza confirmou a liberação de emenda, do mandato de deputada federal [ela está licenciada para exercer a função ministerial], no valor de R$ 1,1 milhão, para complementar o aporte de recursos destinado pelo Governo do Estado, às obras de drenagem e pavimentação de quase 25 mil metros quadrados, que vão demandar investimentos da ordem de R$ 7 milhões.

Além disso, conforme disse o prefeito Pellufo, o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, já garantiu os estudos, através da Sanesul, para a implantação da nova rede de saneamento no distrito. “Essa é uma luta constante, porque o que tem aqui ainda é da estrutura da antiga fazenda, mas agora, com a PPP criada pela Sanesul, a parceria privada vai investir e melhorar a vida das pessoas e a ministra Tereza vem para regularizar a titulação de área dos assentamentos, não só do Itamarati, mas também do Dorcelina Folador, da Água da Serra, Nova Era, Bela Vista e também vamos fazer aqui a Feira Central”, anunciou o prefeito da cidade.

Para o deputado Barbosinha, Ponta Porã deve se orgulhar do seu gestor. “Cada vez que a gente vem aqui, temos a comprovação da eficiência, o prefeito Helinho é referência estadual e nacional em administração pública, Ponta Porã é uma cidade bem cuidada, e agora com o asfalto e a drenagem no distrito de Nova Itamarati, a presença da ministra Tereza reforça a importância do município no contexto do Estado”.

A ministra fez um balanço das ações à frente do Mapa, e disse que o programa de captação do Plano Safra já foi esgotado para este ano, o que revela a disposição do agricultor em produzir. “Temos que trabalhar cada vez mais pra continuar atendendo a pequena agricultura do país, o Brasil é grande, diverso, se colhe bem de um lado a seca ou a inundação provoca perdas de outro, por isso nós precisamos estar sempre bem atentos”, resumiu.

Durante o evento, o deputado Barbosinha foi bastante aplaudido ao saudar Tereza Cristina como “a melhor ministra do Governo Bolsonaro”.