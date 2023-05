Barbosinha afirma que poderá disputar Senado em 2026

Mesmo faltando três anos para as eleições federais, o nome do vice-governador Barbosinha (PP) já aparece nos bastidores da política e com indicativos de que sairá ao Senado, em 2026. Em entrevista ao Jornal O Estado MS o vice-governador falou dos seus planos para 2026. Apesar de estar focado no mandato, ele não descarta a possibilidade do Senado, no futuro.

“Eu acreditei na possibilidade de que nós poderíamos ganhar as eleições. Eu tinha uma construção de candidatura para deputado estadual, virei vice aos quarenta e cinco minutos do segundo tempo, quer dizer, não foi um ato preparado, aconteceu. Então, eu penso que, quando você trabalha e você realiza um bom trabalho, as coisas acontecem. Então, eu não descarto a possibilidade, mas também não posso dizer que sim, porque uma candidatura majoritária pressupõe uma série de circunstâncias e acontecimentos“.

O PP tem representantes no Senado, com a senadora Tereza Cristina; na Câmara Federal, com o deputado Dr. Luiz Ovando e na Assembleia Legislativa com o presidente, deputado Gerson Claro e Londres Machado. Por isso, nos bastidores, é dito que o partido se programa para lançar chapas majoritárias para disputar prefeituras em 2024, com risco de não fazer alianças com o PSDB, em algumas situações. Barbosinha foi questionado como ficará a situação em Campo Grande, já que o PSDB tem o deputado Beto Pereira como pré-candidato e atualmente é um aliado do Progressistas. Ele diz que é necessário diálogo e que o PP vai estudar as cidades que poderão ter disputa.

“Todos os partidos têm a intenção de ter protagonismo na disputa eleitoral. Obviamente, o PP não é diferente, mas é inegável a grande parceria e sintonia que temos com o PSDB. Portanto, nós vamos dialogar e conversar. Em determinados locais, onde não seja possível uma conciliação, poderemos, eventualmente, ter alguma disputa, mas sempre dentro de um diálogo aberto e fraterno”, finalizou o vice-governador.