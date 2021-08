O Governo do Estado autorizou a instalação de uma base operacional da Polícia Militar Rodoviária na MS-145 entre o distrito de Ipezal, em Angélica e o distrito da Pana, em Nova Alvorada do Sul. O anúncio foi feito ao deputado Barbosinha (DEM-MS), autor do pedido ao Governo do Estado, pelo secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira.

O valor estimado para construção da base é de R$ 2,6 milhões, o que vai proporcionar o aumento da capacidade tático-operacional em defesa à prática criminosa na região.

Luta do deputado, que já foi prefeito do município de Angélica, Barbosinha ressalta a importância do investimento para a segurança da população no combate à criminalidade, não somente quanto aos crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, roubos, furtos, como também para a segurança dos produtores rurais para inibir a prática do abigeato (furto de gado), que acontece com frequência na região.

“Essa é uma via muito importante, uma rota de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, mas também muito utilizada pelo crime organizado. Pedimos esse reforço devido ao aumento do tráfego de veículos e também de cargas ilícitas como drogas e cigarros. Nesse trecho não há policiamento efetivo, permitindo a ação de atividades delituosas, considerando que a MS-145 faz a ligação entre as BR-376 e BR-267, duas importantes rodovias federais que dão acesso aos estados do Paraná e São Paulo”, explica Barbosinha.

De acordo com o secretário Antonio Carlos Videira esta é a terceira base nestes moldes a ser garantida em Mato Grosso do Sul. A primeira unidade, construída no Estado, foi em Chapadão do Sul. O Governo, agora, assegurou mais duas bases para o interior, sendo uma no distrito de Ipezal, na MS-145 e outra na cidade de Maracaju, na rodovia que vai até Sidrolândia.

“Essa base será um novo e moderno projeto que tem a cobertura sobre a pista. Vamos ampliar a segurança pública em regiões produtoras, medida que o Governo do Estado definiu como estratégia. Temos nesta localidade usinas sucroalcooleiras, a forte presença da produção de grãos, de cana-de-açúcar e é também uma rota importante para levar o progresso e bastante utilizada pelo crime organizado”, esclarece o secretário.

De acordo com o Videira a construção da base, no local, ainda vai proporcionar à população da região segurança pública de qualidade, servindo como instrumento para afunilar a fiscalização em um setor importante e coibindo não somente crimes transnacionais como contrabando, tráfico, descaminho, bem como crimes ambientais.

“A base servirá de apoio para a Polícia Militar Ambiental, fiscalizando toda a região que abrange os Rios Brilhante, Ivinhema e Vacaria. É um investimento que atende não somente a população de Ipezal, mas também aos moradores que utilizam a MS-145 para acesso a outras localidades”, completa o secretário.

Um dos interlocutores do pedido ao deputado, o vereador de Ipezal, Alex Rodinha, agradeceu o empenho de Barbosinha e comemorou a conquista, reforçando que a base vai trazer mais segurança para os moradores do distrito. “Temos trabalhado em conjunto com o deputado para trazer investimentos essenciais para Angélica e para o nosso distrito de Ipezal. Política se constrói assim, com parcerias que tragam resultados e investimentos que alavanquem a economia do nosso município. Sei o quanto o olhar do Barbosinha é atento às nossas necessidades e sabemos que podemos contar com ele em cada uma das demandas apresentadas”, finaliza o vereador.