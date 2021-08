O deputado Barbosinha (DEM) comemorou nesta terça-feira (17) os investimentos que a cidade de Dourados tem recebido nas atividades relativas ao trânsito da cidade. O parlamentar destacou a visita do diretor-presidente do Detran de Mato de Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade Junior, ao município.

“Reclamávamos muito a atenção do Detran em Dourados. Ontem tive a oportunidade de falar em nome da Assembleia Legislativa, quando teve início o curso de agente de fiscalização de trânsito na cidade. Foi um evento importe para inaugurar o curso”, disse Barbosinha.

O deputado ainda falou sobre os investimentos para reforma do prédio da agência de trânsito que funciona em Dourados. “A agência está em reforma, com mais de 1,6 milhão de investimento. Fiz um vídeo do prédio do Detran em Dourados e mandei para o Rudel, registrando a situação que estava. Agora essa agência está recebendo essa reforma”, afirma. Além disso, o parlamentar ressaltou a abertura de mais uma agência de trânsito na cidade, a reativação da junta que avalia os recursos de multas de trânsito e da junta médica do órgão.

Barbosinha também reforçou a importância dos investimentos na área do trânsito. “Quando fui secretário de Segurança Pública, sempre destaquei que a atuação dos agentes trânsito objetiva salvar vidas. A maior dificuldade da Santa Casa em realizar cirurgia eletiva é porque precisam para e atender emergências de pessoas acidentadas no trânsito. O trabalho de orientação é muito importante para um trânsito seguro e para salvar vidas”, finalizou.