Projeto de lei protocolado na sessão matinal desta quinta-feira (4) da Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Barbosinha (DEM), denomina “Coronel Adib Massad” a sede do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) que está sendo construída em Dourados com recursos da ordem de R$ 5,1 milhões, viabilizados pelo parlamentar ainda quando foi secretário estadual de Justiça e Segurança Pública.

“De poucas palavras, reservado, comedido, humilde e de caráter inabalável, o Coronel Adib marcou sua trajetória policial pela coragem, determinação, disciplina e liderança. Para seus subordinados, foi mais além: um homem enérgico, porém justo, e operacional”, definiu o autor do projeto, ao justificar a homenagem apresentada na sessão.

Barbosinha disse ainda que “tive oportunidade de conviver com esse homem, de uma retidão invejável, seja na vida pública ou privada, pai de família, amigo, sempre solícito quando procurado e que, nos mais de 50 anos de dedicação à carreira policial, mostrou-se impecável”, comentou o parlamentar douradense, conclamando os demais pares a endossarem essa homenagem.

‘Pai do DOF’

A sede do DOF, polícia referência nacional em combate ao crime, tráfico de drogas e entorpecentes, ao roubo e ao furto, era reivindicada há décadas em Dourados. Desde quando criou o GOF (Grupo de Operações de Fronteira), que funcionou na região entre os anos de 1988 a 95, o coronel Adib já encabeçava essa luta, junto com grupo de amigos, empresários e pecuaristas que constituíram a Salve (Sociedade Amigos da Vigilância), que ainda hoje ajuda a custear parte das despesas com as atividades do DOF.

“Uma sede a altura e do tamanho que representa essa polícia do Mato Grosso do Sul ganha ainda mais envergadura com a denominação do seu criador, o ‘pai’ do DOF, o coronel Adib Massad”, destacou Barbosinha. A obra, de 1.434 metros quadrados, está sendo construída em um terreno de mais de 17.000 metros, investimentos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul de mais de R$ 5 milhões, para atender Dourados e toda a região.