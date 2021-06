O deputado Barbosinha (DEM) usou a tribuna virtual durante sessão desta quinta-feira (17) para apresentar indicação ao Governo do Estado reiterando pedido de pavimentação na MS-156, distrito de Itaporã. “Mais especificamente da rotatória da Coca Cola até o Batalhão do Exército. Um trecho de 21 quilômetros, que atende a população e se tornaria o principal acesso ao Aeroporto de Dourados, além de comunicação direta com Itaporã. Essa obra é muito importante. Também lembro de outra que já está em estudo, via recursos do Fundersul, do trevo da MS-379, que liga o distrito do Panambi à MS-156, com acesso direto à BR-163”, reivindicou Barbosinha.

Concordando com a necessidade das obras, Zé Teixeira (DEM) complementou o pleito. “Essas obras que vão beneficiar muito Itaporã, inclusive esse anel viário é uma obra extraordinária, porque sempre que tem protesto da aldeia indígena Bororó e essa obra será uma alternativa, evitando o constrangimento ao produtor rural que tenha qualquer desavença com os indígenas, que fecham a rodovia e impedem o escoamento da produção”, explicou.

O parlamentar aproveitou para pedir também o recapeamento do trecho que liga a MS-156 ao distrito de Santa Terezinha. “A obra que está pedida há mais de seis anos. Fizeram alternativas de tapa buraco, mas precisa ser asfaltada novamente. Assim, o ICMS que teve um acréscimo muito grande porque foi abolido o incentivo fiscal pelo Confaz, vai ter o retorno aos impostos que paga. Hoje só em um saco de soja se paga R$ 21,60 de ICMS, então obras necessárias devolvendo ao contribuinte”, finalizou.