O deputado estadual Barbosinha (PP-MS) fez duas indicações voltadas e levar mais infraestrutura para a cidade de Dourados. Em um dos documentos apresentados na sessão o parlamentar douradense solicitou a construção de uma cobertura para a quadra de esportes do Parque dos Ipês, e em outro, pediu que seja feita a modernização do sistema de iluminação do Parque dos Ipês e do Estádio Douradão.

Os moradores do Parque dos Ipês têm sofrido com o sol intenso, nos dias quentes, para praticar esportes na quadra do bairro. O mesmo acontece nos dias de chuva, quando os moradores também ficam impedidos de frequentar o espaço. “Esse pedido vai garantir mais conforto e qualidade para que os moradores pratiquem esporte e inclusive incentiva essa prática, independente do clima da região”, explica.

Quanto a modernização do sistema de iluminação do bairro e do Estádio Douradão o deputado reforçou que o pedido visa a substituição dos projetores, luminárias e lâmpadas convencionais, por aparelhos com tecnologia LED. “Esse sistema traz redução de custos ao município, além de tornar a iluminação mais eficiente, beneficiando os esportistas e gerando uma maior sensação de segurança, dando às pessoas a oportunidade de usufruírem deste espaço público até mais tarde”, explicou Barbosinha.

Ambos documentos foram encaminhados para a Prefeitura de Dourados, ao prefeito Alan Aquino Guedes e ao secretário de Obras Públicas, Luís Gustavo Casarin. Já a solicitação referente a iluminação do Estádio Douradão também foi encaminhada ao diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro. O deputado disse que ao apresentar as solicitações atende reivindicação dos moradores encaminhada ao seu gabinete pelo Sr. Luiz Antônio Domingues.