Em dois anos a Rota Bioceânica, que coloca Mato Grosso do Sul em outro patamar de desenvolvimento, será realidade e o porto de Iquique será porta de entrada e saída de produtos brasileiros ao mercado asiático. “É preciso que se tenha as obras estruturantes da rota, mas que se construa relações bilaterais, alfandegárias e tributárias que possibilitem a chegada de produtos vindos do mercado asiático, quanto a exportação dos nossos produtos. Os entraves comerciais precisam ser resolvidos antes que a rota seja concluída. A presença do Governo demonstra a importância do diálogo para construção de mecanismos que possibilitem as relações comerciais que tragam desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul”, explicou o vice-governador Barbosinha.

Mato Grosso do Sul é referência em energia renovável e o Chile tem desenvolvido trabalhos na área de hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro que terá papel primordial na transição de um mundo carbono neutro. MS foi o primeiro Estado a formalizar a criação de um programa para a mitigação e neutralização da emissão de gases de efeito estufa por meio do programa Carbono Neutro, o que despertou o interesse do grupo chileno.

A infraestrutura e a integração de Mato Grosso do Sul com as instituições e empresários foram pontos importantes elencados pelo secretário Jaime Verruck. “Estamos dando um grande caminho para o Mato Grosso do Sul e Iquique trazer os empresários para esses processos. São as cargas deles que vão passar por essa rota. O governo se inicia mostrando todo empenho institucional com a Rota Bioceânica que é uma prioridade para o desenvolvimento do nosso Estado, reposicionando nossa região geopoliticamente no mundo. Essa rota faz parte do salto que Mato Grosso do Sul vai dar para um novo futuro”, reforçou o secretário.

Segundo Verruck outro ponto essencial que fortalece a cooperação com os Chilenos é a possibilidade de o país fornecer lítio, principal insumo para confecção de bateria elétrica, o que atrairia empresários para Mato Grosso do Sul, interessados em investir no setor.

O ministro de carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, João Carlos Parkinson de Castro, ressaltou que é essencial estabelecer fontes de comércio, redes de contatos, trocar informações. “Com a vinda da missão um diálogo efetivo está sendo estabelecido com o Mato Grosso do Sul e o Chile. Apresentamos ainda a necessidade de termos prospecção de voos de carga e passageiros (Iquique – Campo Grande – Iquique); criar caminhos para intensificar importação de salmão, exportação de tilápias e óleos vegetais, fortalecer a relação cultural, os acordos de cooperação bilateral e fomentar as rotas turísticas entre o Estado e o Chile”, pontuou.