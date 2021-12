O deputado Barbosinha (DEM-MS) que presidiu a Sanesul, por quase oito anos, fez questão de ressaltar em evento, nesta quinta-feira (2), a importância da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul e as conquistas que têm sido proporcionadas para o abastecimento e saneamento nos últimos anos.

O parlamentar representou a Assembleia Legislativa durante assinatura de ordem de serviço para a reforma e readequação da atual Casa do Pantanal, localizada no Parque das Nações Indígenas. Há 15 anos sem uso, o espaço vai abrigar a gerência ambiental da Sanesul e será um espaço que servirá para promover consciência e convivência socioambiental. Terá museu, biblioteca, auditório, sala de oficina, cafeteria e demais ambientes.

Na oportunidade foram entregues 151 veículos, sendo 87 Pick-ups, 57 motos e 7 caminhões caçamba, que vai trazer qualidade operacional às equipes dos escritórios de 10 regionais da empresa e vai proporcionar que a Sanesul renove sua frota e ofereça serviços mais ágeis à população e mais segurança para o trabalho dos colaboradores.

Investimentos entregues de mais de R$ 11 milhões que, na avaliação do deputado, serão revertidos em qualidade de vida para os sul-mato-grossenses. “Tenho orgulho de fazer parte da história da Sanesul e ver a empresa tendo bons indicadores econômicos e sendo responsável por números excepcionais para buscar a universalização do abastecimento e esgotamento sanitário. Estou me sentindo em casa, revendo pessoas que ao longo de tantos anos têm colaborado para o sucesso da Sanesul, e mais, de uma empresa que tem se transformado, a cada dia, para se apresentar mais sustentável e com indicadores que colocam a Sanesul como a melhor empresa de saneamento do país”, ressaltou o deputado.

Um dia após anunciar o fim da tarifa mínima e reduzir a conta de água para milhares de consumidores das 68 cidades atendidas pela Sanesul, o governador Reinaldo Azambuja lembrou que Mato Grosso do Sul tem desenvolvido todo um trabalho ambiental para melhorar os índices no segmento. “Temos investido em PPP, captação, reservação, diminuído as perdas e buscando universalizar os serviços de água e esgoto. Buscamos melhorar a qualidade do atendimento, não ter racionamento e não ter falta d’água nos municípios. São melhorias proporcionadas à população na qualidade do saneamento e abastecimento em Mato Grosso do Sul”, disse.

O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, afirmou que a estatal, além de buscar excelência no serviço prestado, tem tido em seus colaboradores a força necessária para fazer a empresa crescer. “É uma parceria pela sustentabilidade o que temos feito na Sanesul. Estamos, juntos com o Governo do Estado, investindo em infraestrutura de saneamento visando o envolvimento socioeconômico dos municípios que atendemos. Seremos o primeiro estado a universalizar o serviço de esgotamento sanitário do Brasil nos próximos 10 anos com a PPP”, destacou

Ao final de sua fala o deputado Barbosinha aproveitou para elogiar a toda diretoria da empresa e destacou o papel dos colaboradores do que ele chamou de “Família Sanesul”. “Agradeço o empenho e dedicação de cada colaborador e me orgulho de ter contribuído, de alguma forma, com a história de sucesso da Sanesul. Essa é uma casa que jamais esquecerei. Essa empresa só vem crescendo nessa força toda, de forma sustentável, porque tem uma equipe técnica extraordinária e comprometida com o que faz”, finalizou Barbosinha.