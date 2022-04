O deputado Barbosinha repercutiu na sessão de quarta-feira (13) os bons números da economia de Mato Grosso do Sul divulgados pelo Folha de São Paulo. A reportagem coloca o Estado como primeiro colocado em crescimento no Brasil. Números apontam que no acumulado de 2020 a 2022, no período em que o país enfrentou uma pandemia, Mato Grosso do Sul teve projeção de crescimento de 4,9%, seguido por Tocantins, com 4,7%, Goiás, 4,5%, Pará, 4%, e Espírito Santo, com 3,9%.

Se comparado a outras unidades da federação e ao próprio Brasil os números são extremamente elevados na avaliação do deputado. “Neste mesmo período o nosso país cresceu 0,5% e São Paulo, um dos estados mais ricos, apresentou crescimento de 1,3%. Todos esses índices positivos mostram que nossa economia está crescendo, que temos geração de empregos no Mato Grosso do Sul. Somos um celeiro de oportunidades e fico extremamente feliz quando vejo o meu MS na rota do desenvolvimento mundial”, afirmou o deputado.

Barbosinha apontou o agronegócio de Mato Grosso do Sul como principal fonte propulsora dos bons índices econômicos e ressaltou que os investimentos em infraestrutura e na recuperação social voltados aos cidadãos têm sido fundamentais para melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses, pós período pandêmico.

O deputado mencionou projetos importantes que, na avaliação do parlamentar, têm contribuído com a recuperação econômica do Estado. Citou o Mais Social, que tem beneficiado famílias com auxílio financeiro, o CNH Social, o Conta de Energia Zero, todos apoiados por Barbosinha na Casa de Leis. “Quando um Estado tem governabilidade isso reflete na qualidade de vida das pessoas”, completou.

Faltando nove meses para encerrar a gestão de Reinaldo Azambuja à frente do Executivo Estadual, Barbosinha parabenizou o governador e toda equipe pela condução dos trabalhos por um Mato Grosso do Sul mais justo, humano e que tem levado qualidade de vida a cada cidadão sul-mato-grossense. “Fica aqui minha homenagem, meu reconhecimento pelo esforço de todos que compõem essa gestão em todas as áreas. Tive a oportunidade de ser secretário de Segurança Pública, de compor esse time e fizemos profundas transformações que refletem até hoje”, falou Barbosinha.

De sua passagem pela secretaria de Segurança Pública lembrou que encontrou, na época, veículos deteriorados e sem combustível, policiais tendo que empurrar viaturas, coletes de proteção vencidos, equipamentos de proteção dos bombeiros que eram compartilhados entre os agentes para o atendimento de ocorrências, entre outros. “O que vemos hoje é totalmente diferente. Temos novas viaturas, equipamentos novos, armas modernas, aeronaves, escadas para combate de incêndio em grandes alturas, inclusive uma sendo adquirida para Dourados. São investimentos feitos nos últimos anos que representam muito mais do que foi investido na Segurança Pública desde a divisão do velho Mato Grosso”, enfatizou o deputado.

Barbosinha lembrou que os investimentos nesta área também estão sendo feitos em capacitação e valorização dos profissionais da Segurança Pública. Uma das grandes ações que o parlamentar se refere é a promoção de policiais militares e bombeiros militar em todo o Estado. “Quando era secretário foi proporcionado que nós zerássemos a fila de promoções

Os bons indicadores econômicos, segundo Barbosinha, muito se devem à atuação do ex-secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel. “Se tivemos no Reinaldo o cabeça pensante das ações, o pulmão e coração, sem dúvida, foi o Eduardo Riedel. Ele desenvolveu um trabalho extraordinário dentro do Governo em todos os cargos que ocupou nesta gestão”, finalizou o deputado.