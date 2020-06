O deputado Barbosinha vê situação da saúde em Dourados como “preocupante” e prega união para solução. “É hora de unir os esforços para uma atuação integrada tendo como base as informações científicas que permitam a redução do contágio e a inversão da situação que colocou Dourados como epicentro da Covid-19 em MS. “Disse e repito, não é hora de encontrar culpados, é hora de buscar soluções, sob pena de agravarmos a situação sanitária” disse Barbosinha.

O deputado assinala que a pandemia só vai agravar ainda mais a situação delicada econômico-financeira que Dourados já enfrentava, razão pela qual coloca a pré-candidatura a prefeito visando ajudar a recolocar Dourados no caminho do crescimento, a começar pela busca do reequilíbrio financeiro. “Gastar menos e arrecadar mais”, frisa.

Para o pré-candidato, o cenário em que Dourados se encontra, vai exigir alguém que saiba lidar com desafios e gerenciar uma crise. “Aprendi muito na presidência da Sanesul, na direção da Aesbe (Associação Brasileira das Empresas de Saneamento) e no comando da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. E quero ajudar Dourados a atravessar esse momento”, pontua o atual deputado estadual.

Barbosinha defende uma política de resultados e conta para isso com o apoio das lideranças dos Democratas, onde tem parceiros importantes no cenário nacional, como a ministra Tereza Cristina e os presidentes da Câmara e do Senado, além do apoio do vice-governador e secretário de Infraestrutura Murilo Zauith e do deputado estadual Zé Teixeira.