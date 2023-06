Barcelona acerta contratação de Vitor Roque, do Athletico-PR, por R$ 209,7 milhões, diz jornal

O Barcelona chegou a um acordo para a contratação do atacante Vitor Roque, do Athletico Paranaense. O jogador de 18 anos será vendido ao clube catalão por 40 milhões de euros (R$ 209,7 milhões na cotação atual), que serão pagos em três parcelas, e vai assinar um contrato de cinco temporadas com os espanhóis.

A negociação contou com o intermédio de Deco, brasileiro naturalizado português e ex-jogador do Barça. As informações são do diário esportivo As.

Segundo a publicação, Deco foi “protagonista” na conclusão do negócio com o atacante do Athletico. O conhecimento do mercado brasileiro e o bom relacionamento com o agente do atleta, André Cury, foram decisivos para a transferência.

Apesar de a contratação estar fechada, o brasileiro não pode ser oficializado enquanto não houver margem salarial suficiente para poder inscrever o jogador.

O Barça vive delicada situação financeira e vai precisar vender ao menos três jogadores para abrir espaço na folha salarial e se encaixar no Fair Play Financeiro da LaLiga (organizadora do Campeonato Espanhol).

Roque chegaria ao Barcelona para ser o substituto natural do artilheiro Robert Lewandowski, duas vezes vencedor do prêmio Fifa The Best.

A contratação de um reserva para o polonês de 34 anos era uma das exigências de Xavi para a próxima temporada.

O treinador ainda deseja a contratação de um volante e um meia-atacante. O alemão Ikay Gundogan, capitão do Manchester City na conquista da Champions League, e o português Bernardo Silva, também do time inglês, são especulados no clube.

Em abril do ano passado, Vitor Roque foi contratado pelo Athletico junto ao Cruzeiro por R$ 24 milhões, maior valor pago a um jogador na história da equipe paranaense.

O clube mineiro foi à Justiça para tentar receber mais do que a quantia paga por entender que montante não era condizente com a Lei Pelé, que leva em conta o salário do jogador para o valor da transferência Antes de jogar no time celeste, o jogador atuou nas categorias de base do América-MG, com sua ida para o rival também indo parar na Justiça.

Vitor Roque já estava sendo observado pelo Barcelona desde a última temporada e os representantes do jogador já haviam feito contatos com a diretoria catalã em outras oportunidades. O promissor atacante tem 25 jogos pelo clube na atual temporada, com dez gols marcados.

