Barcelona empata com o Girona e amplia liderança no Espanhol

O Barcelona empatou por 0 a 0 com o Girona nesta segunda-feira (10), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando no Camp Nou, o Barça chegou a 72 pontos, 13 a mais que o vice-líder Real Madrid, que perdeu na rodada.

Os donos da casa tiveram mais volume e mais chances para marcar. Logo aos quatro minutos, Ansu Fati roubou a bola, após erro da zaga do Girona, e encontrou Robert Lewandowski, artilheiro do Espanhol, com 17 tentos marcados, que, já dentro da área, chutou por cima do gol.

Dois minutos depois, o polonês recebeu cruzamento na pequena área, mas novamente mandou para fora. Aos oito, Santiago Bueno recuou mal para Gazzaniga, goleiro do Girona, e só não marcou um gol contra porque o arqueiro conseguiu evitar que a bola fosse para o gol.

Aos 35, o brasileiro Raphinha recebeu de Ansu Fati na área e chutou para defesa de Gazzaniga, mandando para escanteio. Na cobrança, o lateral Ronald Araújo tocou para a meta adversária e, mais uma vez, o arqueiro do Girona afastou a bola em cima da linha, evitando o gol dos donos da casa.

Já na segunda etapa, aos 10 minutos, Castellanos recebeu lançamento e ficou cara a cara com Ter Stegen. O jogador desperdiçou a melhor chance dos visitantes na partida. Aos 27, o meia Riquelme, que havia acabado de entrar no jogo, cruzou rasteiro para o desvio de Ronald Araújo, que quase marcou contra.

No restante da partida, o Barcelona ficou um pouco mais com a bola. Nos acréscimos, em cobrança de escanteio, Gavi cabeceou perigosamente contra a meta adversária e só não marcou porque Gazzaniga fez bela defesa.

O Girona chegou ao 35 pontos, mas se manteve na 11ª posição da La Liga. As duas equipes voltam a campo no domingo, pela 29ª rodada do Espanhol. Às 9h (de Brasília), o Girona enfrenta o lanterna Elche, no Estadi Montilivi. Um pouco mais tarde, às 11h15, o Barça enfrenta o Getafe, no Estádio Alfonso Pérez.