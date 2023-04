Barcelona vence o Atlético de Madrid e segue com folga na liderança do Espanhol

O Barcelona deu mais um passo importante rumo ao 27º título do Campeonato Espanhol. Neste domingo (23), os catalães receberam o Atlético de Madrid em clássico no Camp Nou e venceram por 1 a 0, com gol de Ferran Torres após assistência do brasileiro Raphinha.

O time de Xavi quebrou a série invicta de 13 jogos do Atlético de Madrid e manteve a tranquila vantagem de 11 pontos sobre o arquirrival Real Madrid (76 a 65).

Como foi o jogo

Empolgado pelas seis vitórias seguidas no Espanhol, o Atlético de Madrid queria acabar com a “maldição” do técnico Diego Simeone no estádio, onde jamais havia vencido o Barcelona em 16 visitas. Logo aos 45 segundos, quase a lei do ex entrou em ação, com Griezmann carimbando o travessão de Ter Stegen.

O goleiro do time catalão voltaria a trabalhar bem ao defender chute forte do francês de dentro da área. Mesmo empurrado por mais de 80 mil vozes, o Barcelona pouco produzia. Ferran Torres quase achou Raphinha na melhor chance do time no jogo. Mas o goleiro Oblak interceptou o cruzamento.

Aos 44 minutos, a ordem do ataque se inverteu. O brasileiro recebeu e cruzou para Torres. O atacante dominou, ajeitou para o pé direito e bateu colocado para abrir o marcador. Os visitantes ainda reclamaram de impedimento do brasileiro, mas o VAR confirmou a posição legal.

O Barcelona se fechou na segunda etapa e mais uma vez o time colchonero amargou um tropeço na casa dos catalães. O jejum do Atlético no estádio é desde fevereiro de 2006.

Ainda neste domingo, o Valencia fez 2 a 0 sobre o Elche, fora de casa, gols de Lino e Verdu, contra, para deixar a zona de rebaixamento. Subiu para os mesmos 30 pontos do Almería, que caiu para o 18º lugar, levando vantagem nos critérios de desempate.