Barroso diz que não quis ofender eleitores de Bolsonaro em fala na UNE

Fiúza, cuja filha é vice da atual prefeita, tentou voltar ao jogo político; mas Justiça Eleitoral negou

Decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) manteve a inegelegibilidade do ex-prefeito de Sidrolândia, Daltro Fiuza (MDB). Ele é considerado inelegível desde as eleições de 2020, em função de condenação por improbidade administrativa no período em que era prefeito da cidade, na década passada.

Inelegível por ter sido enquadrado na Lei da Ficha Limpa e condenado por improbidade, em outubro de 2022, Fiuza tentou voltar a ser elegível, fazendo um pedido ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), alegando mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, que afrouxou os critérios para enquadramento de políticos condenados pela malversação de recursos públicos. Também alegou mudanças na Lei da Ficha Limpa, para escapar da inelegibilidade em função de suas contas como prefeito terem sido reprovadas pelo TCE-MS em 2008.

O pedido de Fiúza, porém, não foi atendido pelo juiz eleitoral do TRE-MS, Fernando Moreira Freitas da Silva: “assim, considerando que existem situações jurídicas pré-constituídas que implicam na suspensão direitos políticos do requerente, e também, repercutem em sua inelegibilidade, INDEFIRO o pedido de restabelecimento dos direitos políticos e cessação de inelegibilidade formulado por DALTRO FIÚZA”, asseverou o magistrado.

Histórico

Fiúza chegou a candidatar-se a prefeito de Sidrolândia em 2020. Disputou as eleições, mesmo tendo sido alvo de ação de impugação movida pelo Ministério Público Eleitoral.

Por causa da impugnação de sua candidatura (que só foi confirmada – transitada em julgado) depois da realização das eleições, o pleito em que ele teria vencido o então candidato Enelvo Felini (PSDB) foi anulado.

Uma nova eleição foi marcada na cidade e a então presidente da Câmara, Vanda Camilo (PP) elegeu-se em junho de 2021. A vice-prefeita é a filha de Daltro, Rose Fiuza (MDB).

A tentativa de Daltro voltar ao cenário político despertou surpresa em muitos em Sidrolândia, sobretudo porque muitos acreditavam na manutenção da aliança dele com Vanda Camilo. A tentativa de voltar ao jogo, foi entendida como uma forma de enfrentar Vanda, sua aliada atual, e provável candidata à reeleição.

