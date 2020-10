O Ministro do STF, Luís Roberto Barroso suspendeu nesta terça-feira (20) os efeitos de sua decisão anterior no qual ordenava o afastamento do Senador Chico Rodrigues (DEM-RJ), flagrado numa Operação da PF na última quarta-feira (14) com dinheiro escondido na cueca. Esta determinação se deu após o próprio ministro decidir por um afastamento de 121 dias. Contudo, Barroso manteve a medida cautelar em relação à proibição de contato com outros investigados na Operação Desvid-19 que apura desvios de recursos destinados à Secretaria de Saúde de Roraima no combate à pandemia.

“Suspendo os efeitos da decisão de afastamento temporário do investigado do cargo de senador da República. A cautelar subsiste no que diz respeito à proibição de contato pessoal, telefônico, telemático ou de qualquer outra natureza – com os demais investigados e testemunhas.”. “Não mais se torna necessária a submissão imediata da matéria ao plenário”, declarou Barroso.

Na mensagem de afastamento enviada aos senadores, Chico Rodrigues escreveu o seguinte sobre o episódio do dinheiro escondido na cueca. “A verdade é que, em ato impulsivo, acordado pela Polícia, de pijama, assustado com a presença de estranhos em meu quarto, tive a infelicidade de tomar a decisão mais irracional de toda a minha vida”.