O município de Bataguassu passa a contar, a partir de hoje (24) com serviço de hemodiálise para atender pacientes renais crônicos da própria cidade e dos municípios de Anaurilândia e Santa Rita do Pardo. A inauguração do Centro de Hemodiálise “Dolores Sanches Dias” será às 10h00 e contará com a presença do secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende.

Com 10 máquinas de hemodiálise, o Centro tem capacidade para atender 60 pacientes. Os equipamentos médicos, máquinas de hemodiálise, sistema de água e mobiliários, foram adquiridos com recursos do Ministério Público do Trabalho por meio de indenizações oriundas de ações trabalhistas que passaram de R$ 1 milhão. A construção do prédio demandou recursos próprios do município da ordem de R$ 776.598,06.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, a partir de agora os pacientes de Bataguassu deixarão de ser submetidos a tratamento médico em unidades hospitalares de Presidente Prudente e Ilha Solteira, no Estado de São Paulo, ou mesmo nas cidades sul-mato-grossenses de Paranaíba, Campo Grande ou Três Lagoas.

Segundo o prefeito Pedro Arlei Caravina, a construção do Centro de Hemodiálise é uma iniciativa que irá elevar a qualidade da prestação de serviços aos usuários da rede municipal de saúde em Bataguassu. “O tratamento em si já sacrificava o paciente, mas a viagem debilitava ainda mais. Esperamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que poderão se tratar em nossa cidade”, salientou o prefeito.

“Trata-se de uma iniciativa de grande significado e que, com certeza, irá salvar vidas. Além disso, vai propiciar um maior conforto para os pacientes que não precisarão mais viajar muitos quilômetros para fazerem o tratamento. Só posso parabenizar o prefeito Arlei Caravina, a secretária municipal de Saúde Maria Angélica e equipe por essa conquista”, afirmou o secretário Geraldo Resende.