Em reunião com representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) apresentou nesta terça-feira (12), a nova tabela salarial dos professores da rede municipal de ensino (REME).

O reajuste salarial será pautado de acordo com o grau de formação de cada profissional, que englobará desde o Magistério até o Doutorado.

Na prática, a nova tabela salarial acrescentará o nível médio (A1), recalculando a partir desse nível todos os demais (já incluindo os 8,44 % de reajuste salarial concedido no mês de fevereiro à categoria). No magistério A-I, o salário inicia-se com R$ 2.115,00; o nível A-II (Coeficiente 1.2); A-III (Coeficiente 1.5); A-IV (Coeficiente 2.0) e A-V (Coeficiente 2.2).

O presidente do Simted, professor Donizete Soares, agradeceu ao prefeito Akira pelo reajuste histórico concedido a categoria. “Conquistamos essa nova tabela salarial, corrigindo a questão do nível I (magistério), o que pede o Fundeb. Com isso, pagaremos o piso para toda categoria, sendo que duas formações de professores receberão acima do piso nacional. É sem dúvida uma conquista importante para os profissionais do município e um incentivo para que cada dia mais os professores se qualifiquem”, disse o presidente.

A secretária municipal de Educação, Regina Duarte de Barros Dovale, destacou que a organização em níveis salariais será de extrema importância para a vida profissional dos professores. “Conseguimos unir o setor administrativo da prefeitura, o setor pedagógico e mais o sindicato, com autorização do nosso prefeito Akira e chegar a uma margem salarial aos professores. Este é um dia marcante para a educação em nosso município. Tenho certeza de que a categoria saiu vitoriosa”.

Akira enalteceu o compromisso da gestão com os profissionais da educação e frisou a importância do diálogo permanente com o sindicato para que se chegasse a nova tabela salarial apresentada. “Hoje é um momento importante na história da educação de nossa cidade. Quero agradecer ao Simted pelo trabalho e dizer que o professor é peça fundamental no conjunto da administração municipal. Sempre deixei claro que nossa gestão jamais vai tirar qualquer direito do servidor público e que, em especial, para a categoria de professores nós iremos recompensar as perdas de gestões passadas. Hoje conseguimos atender essa reivindicação da categoria”, comentou Akira.

A nova tabela salarial dos professores será retroativa ao dia 1º de abril, com o pagamento previsto para o mês de maio. O documento seguirá para apreciação e votação da Câmara de Vereadores.

Participaram da reunião, o secretário municipal de Administração, Rafael de Souza Muchon; o secretário municipal de Finanças, Orçamento e Arrecadação, José Carlos Zanardo; a procuradora geral do município, Nadir Vilela Gaudioso; a chefe de gabinete, Maria Aparecida Maia e demais servidores municipais.