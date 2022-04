Em solenidade agendada para esta quarta-feira, dia 20 de abril, a Prefeitura de Bataguassu em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular) fará a entrega das 64 moradias do Loteamento Jardim São Pedro (rua Margarida Alves F. de Souza, no Jardim São Pedro), em Bataguassu. O evento está agendado para às 16 horas (horário de Brasília) e contará com a presença de autoridades municipais, representantes do Estado e Caixa Econômica Federal (CEF).

O empreendimento é uma parceria entre o Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura. O valor total do investimento é de R$ 5.277.898,29, sendo R$ 4.695.881,17 do Governo Federal, R$ 115.370,95 do Governo do Estado. Já a Prefeitura, investiu R$ 466.646,17 e fez a doação do terreno do loteamento. Essa é a segunda etapa do empreendimento, que faz parte do Programa Habitacional Financiado com Subsídio.

Cada unidade habitacional possui 44, 42 m² de área construída, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O loteamento também contém toda a infraestrutura de água, esgoto, pavimentação, drenagem e rede de energia.

Também está em análise o projeto para a construção de muro de arrimo, em todas as unidades habitacionais. A previsão do investimento é de R$ 250.000,00, do Governo do Estado.

PROGRAMA

O programa incorpora subsídio estadual ao subsídio Federal no financiamento do FGTS, ampliando e facilitando o acesso das famílias com renda entre R$ 1.300,00 a R$ 4.685,00 a casa própria.

O Programa Habitacional Financiado com Subsídio é uma parceria entre o município e Governo Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, que facilita o benefício da casa própria que será subsidiada em parte pelo FGTS e Governo do Estado.

Além do subsídio ao financiamento o Governo do Estado e os Municípios irão investir na infraestrutura do acesso ao empreendimento.