DOURADOS/MS – O reforço do policiemento do Batalhão do Choque chega no momento em que empresários e comerciantes organizavam uma carreata e movimentos para protestar contra o lockdown determinado por decreto assinado pelo prefeito Alan Guedes (PP). Conforme informações da PM, 36 policiais do Batalhão de Choque estão em Dourados desde a manhã destaSegunda-feira (31) para atuar no combate a possíveis manifestações, que possam ocorrer devido a decisão da prefeitura municpal da cidade.

O Decreto segue até o proximo dia 12, e nesse espaço de tempo, pessoas estão impedidas de circular livremente em áreas publicas. A medida é devido ao aumento excessivo de infectados pelo Coronavírus nos últimos dias. “Por uma questão de segurança, e é salutar para o combate a pandemia do Coronavirus”, destacou o Prefeito Alan Guedes (PP). Entre sexta e domingo, foram 600 novos casos de Covid-19 e foram 25 mortes causados pela doença em Dourados, município que a 220 km da Capital.

Conforme o decreto, só podem fucnionar com muitas regras, supermercados, açougues, padarias, farmácias, hospitais, feiras livres e postos de gasolina podem funcionar.

A referida decisão é empregada por governos em situações imprevisíveis que ameaçam a normalidade social. Na prática, com a adoção desse modelo, o cidadão é orientado a manter-se em distanciamento social e compelido a não frequentar ambientes que provoquem a concentração de pessoas.