Batalhão de Polícia Militar Rodoviária recupera motoniveladora furtada

Campo Grande/MS – Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, do BPMRv, recuperou, na tarde de ontem, 09/04, uma motoniveladora furtada, na região de Camapuã.

No âmbito do estágio operacional supervisionado do II CATOR, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, do BPMRv, realizava abordagens à veículos na região de Camapuã, quando deram ordem de parada a um caminhão prancha Scania, que transportava uma motoniveladora.

Em conversa com o condutor do caminhão, foi observado que não possuía nota fiscal para o transporte da máquina, e após consulta ao proprietário da motoniveladora verificou-se que se tratava de um furto em andamento.

O condutor do caminhão relatou que receberia R$ 7.500,00 (sete mil reais) para fazer o transporte, sendo contratado por um homem em Campo Grande.

Diante os fatos os autores receberam voz de prisão, sendo conduzidos para a Delegacia, juntamente com o caminhão e a motoniveladora que foi recuperada e restituída ao seu proprietário.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

Ao trafegar por uma Rodovia Estadual de MS, conte com a PMR.