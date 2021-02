Os policiais rodoviários federais faziam fiscalização de praxe na BR-163, quando abordaram um Ford/Fiesta, com placas de Abadiânia (GO). O motorista e dois passageiros levantaram suspeitas da equipe durante a entrevista policial. Diante disso, os policiais fizeram buscas no veículo e encontraram 21 Kg de maconha, 4 Kg de skunk e 3 Kg de haxixe. Quatro homens foram presos, entre eles, o batedor das drogas.

Conforme a PRF, os tabletes das drogas estavam escondidos nas portas, porta malas, bancos e no painel do carro. Questionado, um dos passageiros confessou ter sido contratado para buscar os ilícitos em Amambai (MS) e receberia R $10.000,00 pelo transporte até Campo Grande (MS). Disse também que pagaria R $2.500,00 para o motorista.

Os agentes ainda descobriram e prenderam um homem que atuava como batedor. Ele estava em um GM/Astra, estacionado em local ermo. O condutor foi abordado e acabou confessando que fazia o serviço de batedor para o outro veículo. Os presos, os automóveis e as drogas foram encaminhados para a DENAR em Campo Grande (MS).