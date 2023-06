BB desembolsou R$ 176 bilhões na safra 2022/23 (+27% ante 2021/22); em 2023, foram r$ 60 bilhões

Em 2023, de janeiro a maio, foram R$ 60 bilhões, valor também recorde e 23% superior ao contabilizado em igual período da safra anterior. Foram contratadas mais de 200 mil operações nos primeiros cinco meses do ano, em 4,8 mil municípios de todas as regiões do País.

“O mês de maio deste ano foi o melhor da história (do banco) para o período. Foram desembolsados R$ 15,1 bilhões, soma 13% superior à registrada no mesmo mês de 2022”, disse o banco no comunicado. Do total das operações, 60% correspondem a financiamentos de agricultores familiares, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e de produtores de médio porte, pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp). Os desembolsos pelo Pronaf somaram R$ 6,6 bilhões, 24% a mais que em igual período de 2022.

Com o avanço nas contratações de crédito dentro do Plano Safra 2022/23, a carteira de crédito agro ampliada do Banco do Brasil chegou a R$ 323 bilhões em março (no fechamento do primeiro trimestre de 2023), avanço de 27% em 12 meses e de 4,1% em relação ao quarto trimestre de 2022. As operações de custeio cresceram 45,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2022 e as de investimento, 49,8% na mesma base de comparação.

“Estamos juntos do pequeno produtor rural e de todos os segmentos do agronegócio, para dentro e para fora da porteira. O agronegócio é e sempre será estratégico para o Banco do Brasil, por isso reafirmamos nosso compromisso de estar ao lado do produtor rural brasileiro, de todos os portes e de todas as regiões do País”, afirmou a presidenta do BB, Tarciana Medeiros, em nota.

Medeiros destacou a parceria “histórica” do BB junto ao agro, segmento no qual o banco lidera a concessão de crédito, e reforçou o plano de ter posição “de ainda maior destaque” no setor. “Os números demonstram a prioridade que damos à nossa parceria com o agronegócio”, enfatizou. “O volume recorde de desembolsos é resultado da vocação histórica do Banco do Brasil em estar próximo e apoiar os agricultores familiares, médios e grandes produtores, além de toda a cadeia de valor do agro”, reforçou o vice-presidente de Agronegócios, Empréstimos e Financiamentos do BB, Luiz Gustavo Braz Lage, nomeado oficialmente para o cargo no início de maio.

O banco informou que recebeu R$ 4 bilhões suplementares para o Plano Safra, para operações de custeio da produção e investimentos no campo, após publicação de suplementação para o plano no Diário Oficial do dia 24 de maio. A instituição financeira lembrou que, complementarmente à oferta de crédito pelo Plano Safra, oferece linhas de crédito para custeio, investimento, comercialização e Cédula de Produto Rural (CPR) com recursos próprios.