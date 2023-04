BBB 23: trio feminino disputa final com o maior prêmio da história do reality nesta terça-feira (25)

A final do Big Brother Brasil (BBB) 23 acontece nesta terça-feira (25) e consagrará a vencedora da edição com o prêmio de R$ 2,88 milhões, o maior da história do reality show, da TV Globo.

Na sexta-feira (21), a médica Amanda venceu a prova de resistência e garantiu a vaga na final ao lado de Aline Wirley e Bruna Griphao.

Nesta terça-feira, o programa completa 100 dias de confinamento dos participantes.

Os ex-participantes devem marcar presença na final do programa, com exceção de MC Guimê e Antônio Carlos (Cara de Sapato), expulsos por importunação sexual, e Bruno Gaga, que desistiu do programa.

Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e Lauana Prado são as atrações musicais confirmadas na final do programa.

Ricardo Alface foi o último participante homem restante na casa até a sua eliminação na quinta-feira (20), com 68,86% dos votos.

Já Larissa foi eliminada no paredão de domingo (23) com 49,98% dos votos, abrindo caminho para as três finalistas da casa.

Com exceção de Cara de Sapato, nenhum ex-participante manifestou torcida nas redes sociais.

No Twitter, as finalistas levantaram suas torcidas.

“Agora é tudo ou nada!”, escreveu a equipe de Amanda no Twitter

🚨 AGORA É TUDO OU NADA! 🚨 O momento chegou! É hora de consagrar esses três meses com o prêmio final tão ansiado por todos nós!

Vamos fazer a Amanda campeã do BBB23! BLACKOUT TOTAL! VOTEM NA AMANDA

Participem dos mutirões e vamos com força de #AmandaCampeã#TeamAmanda #BBB23 pic.twitter.com/j9UfiCOLqb — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) April 24, 2023

“Agora mais do que nunca precisamos manter nossa união aqui fora”, disse Aline.

SOMOS FINALISTAAAAAS! Agora mais do que nunca precisamos manter nossa união aqui fora para fazer essa lagarta sair voando deste casulo e fazê-la a grande campeã deste BBB! Então votem muito na Aline. Vamos fazer dar certo! VAMOS JUNTOS! 🍀🐛💙 #AlineCampeã pic.twitter.com/xfWdGGMEmf — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) April 24, 2023

A equipe de Griphao tuitou: “Não desistam, sei que é cansativo mas tudo isso está valendo A PENA!”

Agora vocês vão ser cuidados pelo ADM da madrugada e gente, é foco em #BrunaCampeã! Não desistam, sei que é cansativo mas tudo isso está valendo A PENA! Vamos, gente! 🫶✨ #TeamGriphao #BBB23 pic.twitter.com/TXdlkUsY08 — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) April 24, 2023

O ex-participante Cara de Sapato declarou apoio à Amanda, de quem foi próximo na casa.

É AMANDINHA CAMPEÃ!!! CONFIAAAA 😌🫶🏻🪢 — Cara de Sapato (@caradesapatojr) April 24, 2023

(Publicado por Gustavo Zanfer)