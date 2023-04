Bêbado; Caminhoneiro bate em teto de posto de combustível em Anastácio. O motorista do caminhão baú frigorífico invadiu a pista de abastecimento para veículos de passeio. O frentista o alertou sem sucesso e danificou parte do teto do posto. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro sendo encaminhado a Delegacia de Polícia de Anastácio.