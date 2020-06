O autor, de 33 anos, dirigia seu veículo Ford – Ecosport em alta velocidade, pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, em Nova Andradina, chegando a desafiar a viatura policial que passava pelo local. Diante da atitude suspeita, ele foi abordado pelos militares da rádio patrulha do 8º Batalhão de Polícia. O motorista ficou bravo, e disse que não iria desembarcar, pois era filho de policial e parente de coronel.

Diante do comportamento arrogante e de desacato, os policiais agiram e fizeram ampla revista no veiculo. Encontraram um revólver calibre .38, municiado com cinco munições intactas e uma sacola plástica com outras munições, e ainda foi encontrado uma porção de maconha. Disse também que estava bêbado. O valentão acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, direção perigosa e porte de drogas para o consumo.