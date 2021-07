Uma mulher de 45 anos teve a casa incendiada pelo namorado no bairro Jardim Imá, em Campo Grande. De acordo com o B.O, o autor trancou a namorada e a filha da vítima, uma jovem de 28 anos no quarto da residência e ateou fogo. A jovem relatou que não sabe como ele colocou fogo no colchão dentro do quarto. ‘Eu estava secando meu cabelo e minha mãe estava comigo’, disse a jovem. O filho de 23 anos quem salvou a mãe e a irmã destrancando a porta do cômodo.

O autor chegou a se trancar no quarto enquanto a casa pegava fogo, mas foi retirado da residência. Os moradores usaram baldes de água para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. “Toda vez que ele bebe fica assim, agressivo”, disse o rapaz. “Ele é alcóolatra, ele surta”, revelou o jovem que acredita que o namorado de sua mãe fez isso por ciúmes.

Segundo informações, o autor é do estado do Paraná e está em Campo Grande desde o ano passado. De início, o homem ateou fogo no colchão e as chamas foram apagadas pelo jovem com a ajuda de sua irmã.

O homem de 45 anos foi levado para atendimento pelo Corpo de Bombeiros, sob escolta da Polícia Militar e posteriormente encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) na Casa da Mulher Brasileira.