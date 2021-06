AMAMBAI – MS (Correspondente) – Nesta quarta-feira (9), a PM foi acionada após denúncia de violência doméstica contra uma mulher de 30 anos. A vítima foi internada com um ferimento na cabeça em um hospital do município. De acordo com informações policiais, a mulher estava em sua residência, localizada na Vila Cristina, quando o marido chegou embriagado e iniciou uma discussão. Durante a briga, Aristides Maciel, de 42 anos, desferiu um soco no rosto da vítima e a agrediu com um golpe de facão na cabeça. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer a vítima. Já o autor fugiu e ainda não foi localizado.