MARACAJU – MS (Correspondente) – Um motorista de 40 anos foi preso na noite desta quinta-feira (5), após ser flagrado dirigindo bêbado no bairro Vila Adrien, em Maracaju. A prisão aconteceu por volta das 21 horas desta quinta (5), quando os militares foram chamados para verificar uma festa clandestina que acontecia em uma residência do bairro. Os chegar no local, os policiais dispersaram os convidados. Mas, quando o homem saiu dirigindo um veículo Corsa foi percebido que ele estava bêbado. O motorista foi parado e durante a abordagem, ele chegou a oferecer dinheiro aos militares na tentativa de ser liberado. Ele ainda passou a falar que era filho de um fazendeiro da região, e que sempre ajudava a polícia. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia.