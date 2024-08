Bebê morre engasgado com leite materno no Jardim Vida Nova

Bebê, de 1 ano e 6 meses, morreu no início da tarde desta sexta-feira (2) após não resistir a uma parada cardiorrespiratória proveniente de um engasgamento com leito materno, no Jardim Vida Nova, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima havia sido amamentada pela manhã, quando sofreu uma broncoaspiração – condição em que alimentos, líquidos, saliva ou vômito são aspirados pelas vias aéreas -, fazendo com que o menino entrasse em parada cardíaca.

A mãe correu com o bebê para o USF (Unidade de Saúde da Família) Vida Nova para receber o atendimento médico e tentar reverter o quadro. Conforme explicado, houve todo o suporte da equipe de plantão, além do auxílio de socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em que tentaram reanimar a vítima por pelo menos 50 minutos.

Porém, não houve sucesso nas tentativas. A Polícia Militar também esteve no local acompanhando o desfecho da ocorrência, no qual ficou constatado que não havia indícios de crime e foi tratada como uma fatalidade pelos militares e também funcionários do posto de saúde. A família será assistida pela prefeitura e assistência social, uma vez que não dispõe de condições para o funeral.



fonte: topmidianews