A história de um bebê nascido no interior do estado de São Paulo, em uma cidade próxima à Jundiaí, ganhou o mundo através da internet e dos noticiários essa semana por causa do um fato incomum e curioso. O bebê nasceu com uma cauda de aproximadamente 6 centímetros. O acontecimento é considerado bastante raro. Em todo o mundo, menos de 200 crianças foram registradas com essa condição.

No Brasil, esta não é a primeira vez que acontece. Segundo a revista científica Journal of Pediatric Surgery Case Reports, uma outra criança nasceu em 2021 com uma cauda de 12 centímetros. Recentemente um bebê no México também nasceu com a mesma condição, mas a sua cauda era peluda. No caso dessa criança nascida no interior de São Paulo, a cauda já foi identificada durante o pré-natal, antes do nascimento. Não havia nenhum histórico na família de ocorrências desse tipo e a mãe também não foi exposta a drogas durante o período da gestação.

Oficialmente, o caso é descrito como uma pseudocauda humana associada ao disrafismo medular — condição que ocorre quando a coluna e a medula espinhal não se formam adequadamente na gestação. A cauda da criança, uma menina que atualmente tem 3 anos, foi removida cirurgicamente logo após o parto. Ela continua a ser acompanhada pelos médicos, para registrar se há mais algum desdobramento da condição recém descoberta. A estrutura removida também não afetou a capacidade de locomoção da paciente, que hoje tem uma vida normal. Ainda não se sabe o que pode estar relacionado à anomalia.