Bebê de 1 ano e 27 dias internado em estado grave com clavículas quebradas apresentou melhoras e já respira sem ajuda de aparelhos na Santa Casa em Campo Grande. Ele segue com quadro clínico estável. De acordo com informações policiais a criança deu entrada na ala vermelha com sinais de maus tratos. O bebê apresentou a principio vários hematomas pelo corpo. A mãe da criança relatou que o filho caiu do berço.

O pai da criança, ex-marido da suspeita, contou aos policiais que estava proibido de visitar a criança. No entanto recebeu ligação da ex-mulher, avisando que o bebê estava no hospital. Para ele, ela contou que a criança caiu da cama. Quando o pai conseguiu ver o filho, teve obteve a informação de que a criança estava entubada. A mulher relatou aos policiais que tinha saído para trabalhar quando o acidente ocorreu.

CASAL MENTIU

Depois do primeiro depoimento alegando que a mãe estava em casa no momento que o bebê caiu, o padrasto confessou que mentiu a pedido da mulher. Ele a teria levado ela a uma casa onde ela prestou serviço de manicure, enquanto ele foi trabalhar. Sendo assim, o casal deixou o bebê sozinho na casa. Quando o padrasto retornou, encontrou a criança caída no chão e chorando muito, após uma queda do sofá. O padrasto percebeu uma piora na criança que apresentava quadro de vômito. Ele contou que chegou a fazer respiração boca a boca na criança e massagem cardíaca. Esses procedimentos podem explicar as fraturas e hematomas na criança. Contudo isso será analisado pela Perícia, conforme esclareceu o delegado.

Mãe e padrasto estão presos. O caso é investigado pela DEPCA para onde o casal foi levado.