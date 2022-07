A Prefeitura de Bela Vista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Corpo de Bombeiros, realiza nesta quarta e quinta-feira (27-28/07), um curso de formação em primeiros socorros e brigadista para as equipes de todas as escolas e CEIMs da Rede Municipal de Ensino.



O secretário municipal de Educação, Idelcides Gutierres, conta que participam do curso, além de todos os diretores e professores, os atendentes de educação infantil, inspetores de alunos e monitores de transporte escolar. "O objetivo do curso é preparar esses profissionais para os primeiros socorros, em caso de acidentes no âmbito das escolas e no transporte escolar", destaca Gutierres.