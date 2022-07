A Prefeitura de Bela Vista já liberou o trânsito na manhã de segunda-feira (18), no asfalto da Rua Santo Afonso, trecho lateral ao ginásio de esportes Túlio Loureiro, recém concluído. “É mais uma obra concluída com recursos próprios do município. Um anseio antigo da nossa população. E assim vamos seguir sempre, trabalhando e buscando o melhor para a nossa querida Bela Vista”, declara o prefeito Reinaldo Piti.