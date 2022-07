O município de Bela Vista, que faz divisa com a fronteira do Paraguai comemorou na quarta-feira (20), seus 114 de anos de fundação.

A região onde atualmente se situa o Município de Bela Vista, teve seu devassamento efetuado, a partir de 1531, pelas incursões dos sertanistas portugueses Pero Lopes e Francisco Chaves.

No decorrer do tempo, a área foi palco de sangrentos confrontos entre portugueses e castelhanos e, posteriormente, entre brasileiros e paraguaios, todos com a ânsia de anexar aquelas terras ao seu país de origem.

O tratado de Santo Ildefonso, assinado em 01 de outubro de 1777, reconheceu os direitos do Brasil sobre essa região, restabelecendo como linha de limite o Rio Corrente, atual Rio Apa. Mesmo assim, em 1801, o Capitão Juan Caballero, do exército espanhol, cruzou o Rio Apa, fundou o Forte São José e ali se instalou.

No ano seguinte, forças brasileiras, do Presídio de Miranda, sob o comando do Tenente Francisco Rodrigues do Prado, atacaram e arrasaram o Forte, aprisionando a guarnição; morrendo durante a peleja o Capitão Caballero.

Só então em 1908, o município foi criado, em todavia, a sede municipal só foi elevada à categoria de cidade, por força da Lei nº 772, de 16 de julho de 1918.

114 ANOS: EM DIA HISTÓRICO, BELA VISTA REÚNE 15 MIL PESSOAS EM SHOW DE HUGO E GUILHERME

Véspera de seu aniversário de 114 anos, em uma noite de muita alegria, congratulações e congestionamentos quilométricos para chegar ao Parque de Exposições Rio Apa, Bela Vista, mais uma vez, marcou outro capítulo importante na sua história: reuniu mais de 15 mil pessoas, no show da dupla sertaneja Hugo e Guilherme.

O prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, diz que a Princesa do Apa, há tempos, merecia um show desta grandiosidade. “Foi uma noite incrível para todos os bela-vistenses. Muito obrigado e parabéns a todos nós. Mais uma vez honramos nossa tradição de povo de luta, acolhedor e festeiro! A Princesa do Apa é a verdadeira rainha de todos nós”, destacou Reinaldo Piti.

O Prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, faz um balanço de sua administração nos 114 anos da cidade.

PREFEITO PITI ENTREGA 2 CARROS NOVOS À SAÚDE

O prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, entregou dois carros zero quilômetro (Onix Sedan) à Secretaria Municipal de Saúde. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do município.

“A nossa Saúde está cada vez melhor estruturada e esses veículos chegam para se somar a outros que já temos, todos em ótimas condições. Cuidar da saúde de nossa população sempre será prioridade”, destaca o prefeito bela-vistense.

A cerimônia de entrega contou com a presença dos secretários e assessores municipais, e dos vereadores Oraldino Centurião e Geferson Vieira.

BELA VISTA RECEBE PÁ CARREGADEIRA NOVA DO GOVERNO DO ESTADO

O prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, e o secretário municipal de Obras, Francisco Gutierres, receberam em Campo Grande, das mãos do governador Reinaldo Azambuja, uma máquina Pá Carregadeira nova, que vai auxiliar ainda mais na qualidade dos serviços prestados pelo município.

“Mais uma máquina zero quilômetro que recebemos do Governo do Estado; e, que vai qualificar ainda mais nossa frota de máquinas da Secretaria Municipal de Obras. Isso significa mais qualidade e agilidades nos atendimentos a nossa população”, destaca o prefeito Reinaldo Piti.

Declaração reforçada pelo secretário municipal de Obras, Francisco Gutierres. “Recentemente também ganhamos um caminhão novo do Governo do Estado, e agora essa pá carregadeira que vem para fortalecer o nosso trabalho, ajudando na manutenção, tanto das nossas vicinais quanto nos serviços cotidianos na cidade”, diz Gutierres. “E futuramente vamos ser contemplados com mais maquinários novos”, finaliza.

BARÃO DO LADÁRIO JÁ COMEÇA GANHAR OUTRA ‘CARA’

A obra de recapeamento da Rua Barão do Ladário, uma das principais vias comerciais de Bela Vista, continua em ritmo acelerado com trabalhos até nos finais de semana, com o avanço dos serviços, a rua já começa a ganhar uma cara nova.

A empresa que realizou os trabalhos de cortes, tapa-buracos, remendos profundos, já vem fazendo o reperfilamento, que é uma camada mais fina de material para nivelar o asfalto. E, na sequência, será aplicada uma camada mais grossa de asfalto.

O prefeito Reinaldo Piti diz que a Bela Vista que todos sonhamos só acontece com esforço coletivo, com parcerias e união de todas as forças.

“E, hoje, com o trabalho de recuperação da nossa Rua Barão do Ladário, quero aproveitar e ressaltar o companheirismo do governador Reinaldo Azambuja e do Eduardo Riedel, dois homens que têm um olhar diferenciado e especial com nossa Princesa do Apa. Os dois se empenharam muito em beneficiar nossa Bela Vista com essa obra”, destaca o prefeito bela-vistense.

BELA VISTA GANHA NOTA ‘A’ DO TESOURO NACIONAL EM CAPACIDADE DE PAGAMENTO

A eficiência administrativa e o resgate da credibilidade financeira da administração municipal nos últimos anos, vem consolidando Bela Vista como uma cidade exemplar na gerência de recursos públicos. Prova disso, por exemplo, é que a cidade foi classificada com Nota ‘A’, recentemente, pelo Tesouro Nacional, quanto à sua capacidade de pagamento do Sistema Capag de transparência financeira.

Desde 2017, quando tinha uma avaliação ‘C’, o município vem avançando no controle financeiro, pagamento de dívidas e transparência com os gastos públicos. O prefeito Reinaldo Piti destaca a conquista e ressalta o excelente trabalho da administração, tanto do secretário de Fazenda, Aires Cafure, como de toda equipe financeira do município.

“É importante lembrar que quando assumimos, tínhamos Nota ‘C’. E agora, graças a muito trabalho sério, conquistamos a melhor nota e isso abre novas possibilidades de financiamentos e juros mais baixos no pagamento de dívidas. E quem ganha com tudo isso é nossa Princesa do Apa, que estará cada vez melhor e mais desenvolvida”, destaca o prefeito bela-vistense.

PREFEITURA ENTREGA REFORMA DO CEIM ‘CRIANÇA FELIZ’

Acompanhado do secretário municipal de Educação, Idelcides Gutierres, o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti (PSDB), realizou a entrega da reforma do Centro de Educação Infantil Municipal – CEIM ‘Criança Feliz’, do Bairro Espírito Santo. A obra foi realizada pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras.

“A Educação sempre foi e sempre será uma prioridade para nós; e hoje estamos tendo o prazer de realizar a entrega de mais uma reforma em um espaço que atende nossas crianças”, diz Reinaldo Piti. “Agora o CEIM ‘Criança Feliz’, está de cara nova e totalmente pronta para atender nossa comunidade com qualidade e segurança. Um investimento importante para o nosso futuro”, completa o prefeito.

O secretário Idelcides Gutierres também destaca a importância de espaços bem estruturados para a educação. “Sem dúvidas mais um avanço importante, assim como a qualidade dos nossos profissionais e do nosso material didático, escolas e CEIMs precisam estar adequados e perfeitos para nossas crianças. E o prefeito demonstra mais uma vez sua preocupação com isso”, lembra Idelcides.

“E é importante ressaltar também o trabalho dos nossos servidores da Secretaria Municipal de Obras, sempre muito competentes e comprometidos com esses avanços. Sempre que solicitados desempenham um trabalho de muita qualidade”, finaliza o prefeito Reinaldo Piti.

PREFEITURA ENTREGA MAIS ESCRITURAS GRATUITAS

A Prefeitura de Bela Vista, através da Secretaria de Assistência Social e do Setor Municipal de Habitação, realizaram a entrega de escrituras do Programa Municipal de Regularização Fundiária para famílias de baixa renda.

O programa municipal de regularização fundiária entregou desde o início de sua criação em 2018, cerca de 470 escrituras totalmente gratuita, entregue a famílias bela-vistenses.

Sob muita emoção, diversas famílias compareceram ao ato de entrega e expressaram o sentimento de gratidão pela conquista do documento da sua casa própria. Uma das donas de casa contemplada fez questão de falar ao público e fazer um agradecimento especial ao prefeito Reinaldo Piti, bem como a diretora presidente da Agehab Maria do Carmo e ao governador Reinaldo Azambuja.

“Eu fico muito feliz que vou receber a minha escritura, pois a casa da gente é algo muito especial. Quero agradecer ao prefeito, a Maria do Carmo e ao Azambuja que eu admiro muito, pois ele está fazendo um bom trabalho”, disse.

Nitidamente contente em mais uma vez atender as necessidades da comunidade e ver o sorriso no rosto das famílias da Vila São Geraldo, o prefeito Reinaldo Piti também agradeceu a confiança dos moradores e falou das parcerias que tem beneficiado o município através do executivo e governo do estado.

“Quero cumprimentar a nossa equipe da habitação que tem feito um trabalho magnífico e todos que fazem parte da assistência também. Nós já entregamos mais de 300 escrituras aqui no município de Bela Vista para famílias que estavam há anos sem sua escritura. Tudo isso faz parte de uma grande parceria com o governo do estado, com a Agehab através da Maria do Carmo, com o nosso governador Reinaldo Azambuja, que desde o início do nosso mandato tem trabalhado muito para atender a nossa população da melhor forma possível”, disse Piti.

PRESENÇAS:

Participaram do ato a Diretora Presidente da Agehab, Maria do Carmo, Vereador Oraldino Centurião, Coordenadora Municipal de Habitação, Kelly Molina, Técnica de Assistência Social, Cica Lino e os Secretários, de Assistência Social, Adrielly dos Santos, Fazenda, Aires Cafure e de Administração, Ico Battilani.

PITI ASSINA CONVÊNIO DE R$ 12 MILHÕES COM GOVERNO DO ESTADO

Acompanhado pelo governador Reinaldo Azambuja, o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Miranda Benites ‘Piti’ (PSDB), assinou em Campo Grande, um convênio com o Governo do Estado, no valor de 12 milhões de reais.

O prefeito Reinaldo Piti destaca a importância fundamental desses investimentos para o desenvolvimento da Princesa do Apa. “Agradeço ao governador Reinaldo Azambuja que não mediu esforços, e ao nosso amigo, deputado estadual Márcio Fernandes, que também deu uma contrapartida nesses investimentos, e tem tido um olhar carinhoso com nossa cidade”, diz Piti.

“Esse convênio vai possibilitar o recapeamento da Barão do Ladário, a recuperação da malha asfáltica da Baixada Corintiana, e das nossas estradas vicinais. Áreas que beneficiarão nossa produção agrícola, pequenos, médios e grandes produtores, e o nosso transporte escolar. Em breve vamos dar início a ordem de serviço para que as obras comecem o mais rápido possível”, finaliza o prefeito.

BELA VISTA RECEBE CAMINHÃO CAÇAMBA NOVO

O prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, recebeu das mãos do governador Reinaldo Azambuja, um caminhão caçamba, zero quilômetro, conseguido por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO.

Reinaldo Piti agradeceu ao governador, à ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ao ex-secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, pelo olhar especial que eles têm pela Princesa do Apa. “Essa parceria que nós temos fortalecido há tempos, tem beneficiado bastante nossa Bela Vista, e esse caminhão vai nos ajudar muito nos trabalhos que desenvolvemos em obras e infraestrutura”, destaca o prefeito.

“Eu me sinto muito orgulhoso em estar aqui assinando esses convênios, esses benefícios, por estarmos com nossa documentação atualizada, todas as certidões, tudo em dia. São avanços importantes e essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade”, finaliza o prefeito bela-vistense.

DESENVOLVIMENTO: BELA VISTA RECEBE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Em evento com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do ex-secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel e de parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti recebeu uma patrulha agrícola com trator, carreta, calcareadeira, uma ensiladeira e uma plantadeira de rama para o município.

“Muito importante para nossa Princesa do Apa essas máquinas e equipamentos, vão fortalecer ainda mais nossa agricultura familiar, atendendo com mais qualidade e estrutura nossos produtores”, diz o prefeito Piti. “E quero agradecer ao governador Reinaldo Azambuja e ao ex-secretário Eduardo Riedel, que nunca mediram esforços para nos atender e ajudar Bela Vista. E claro, um agradecimento a toda nossa bancada federal por sempre olharem pela nossa fronteira do apa”, completa.

PRESENÇAS

Além do prefeito Reinaldo Piti, a cerimônia de entrega contou com a presença do vereador Geferson Vieira (PSDB), e das secretárias municipais Cleusa Chucarro (Saúde) e Letícia Cândia (Desenvolvimento Econômico). “É um avanço muito grande para nossa agricultura familiar, uma conquista que vai beneficiar nossos produtores e consequentemente toda nossa população”, destaca Letícia Cândia.

BELA VISTA GANHA TÍTULO DE CAPITAL ESTADUAL DA PEDRA CAL

Conhecida como uma das maiores fontes do Estado, Bela Vista teve aprovada, por unanimidade na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o título de Capital Sul-mato-grossense da Pedra Cal. O projeto é do deputado estadual, Márcio Fernandes (MDB).

O prefeito Reinaldo Piti disse que é uma conquista muito importante para o município e região, que terá excelentes mudanças em toda economia. “É um setor em que somos muito fortes e que nos diferenciamos das demais regiões. E esse título irá ajudar muito nosso desenvolvimento e nossos avanços econômicos”, diz Piti. “E quero fazer um agradecimento especial ao deputado Márcio Fernandes, por esse carinho e atenção com Bela Vista”, completa o prefeito.

Márcio Fernandes acredita que o título de Capital Estadual da Pedra Cal vai diferenciar positivamente Bela Vista. “A cidade tem a peculiaridade de possuir matriz financeira diferenciada, como a possibilidade que tem de explorar a mineração de calcário em sua região. Isso ajuda a fortalecer ainda mais o setor, colocando-o em destaque na economia do Estado”, ressaltou o deputado.