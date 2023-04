BELA VISTA: Dia da Oportunidade leva capacitações gratuitas para empreendedores

Como uma iniciativa do programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura Municipal, o Dia da Oportunidade em Bela Vista será realizado no dia 18 de abril. Com ampla programação composta por sessão de negócios, feira com empreendedores locais e capacitações gratuitas nas áreas de gestão, vendas e atendimento, o evento será promovido das 16h às 22h, no Salão Paroquial (Rincão) na Rua Santo Afonso, nº560, Centro.

De acordo com o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Miranda, o evento é considerado um marco para a cidade, pois irá trazer conhecimento para quem já empreende ou deseja iniciar um negócio, fortalecendo o pequeno empresário.

“É uma iniciativa que vem qualificar, cada vez mais, o nosso comércio e trazer para os empreendedores de Bela Vista grandes inovações e oportunidades. O Sebrae tem sido um parceiro importante no processo de capacitação de todas as pessoas que empreendem no nosso município, o que tem nos trazido grandes resultados, pois o nosso comércio também está interessado e atento, então, esse será um evento importante para todos”, destacou o líder do executivo.

O programa Cidade Empreendedora é executado em Bela Vista desde o ano passado e, de lá para cá, várias iniciativas foram realizadas no município com a proposta de auxiliar os pequenos negócios a crescerem. O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, ressalta que o Dia da Oportunidade é mais uma ação que tem esse propósito.

“Vamos levar conhecimento para que o empresário possa se capacitar, melhorar a sua empresa, garantir o sustento da sua família e, além disso, gerar renda e emprego para o município. Com esse trabalho em conjunto com a Prefeitura Municipal e lideranças locais, pretendemos fortalecer o comércio local e incluir o pequeno negócio processo de desenvolvimento. É o Sebrae, cumprindo o seu papel no fomento ao empreendedorismo”, pontuou Mendonça.

Programação

Com uma ampla programação para o público, o Dia da Oportunidade começa às 16h, com a Sessão de Negócios que segue até às 18h. A ação promove o networking entre as pequenas empresas locais, além de possibilitar o acesso ao mercado e conexões com compradores. O evento também traz no mesmo período uma Mostra de Tecnologia e Inovação levada pelo Living Lab, laboratório de prototipagem, inovação e desenvolvimento do Sebrae.

Além disso, desde o início do evento até às 20h, estará à disposição do público uma Feira de Negócios com a participação de produtores da agricultura familiar e empreendedores do município que irão expor os produtos para a comunidade. Nesse mesmo período também serão realizados atendimentos tanto para quem já empreende quanto para aqueles interessados em abrir a própria empresa com orientações levadas pelo Sebrae e parceiros, juntamente com oportunidades de ocupação.

A abertura oficial do evento está prevista para as 20h com a participação de autoridades e lideranças locais e, após esse momento, será realizada a palestra magna “Conexões Empreendedoras – Casos reais de empreendedores que venceram na crise”, ministrada pelo proprietário e gestor do grupo Cateretê Restaurantes, Emerson Tokarski.

Durante o Dia da Oportunidade também serão realizadas outras palestras gratuitas para os empreendedores locais com as temáticas: “Empreendedorismo feminino: Oportunidades e desafios”; “Meu preço está certo? Estou tendo lucro?”; “As novas competências do profissional do futuro”; “Como vender produtos e serviços para o mercado externo” e “Rota bioceânica como oportunidade de negócios”.

Confira a programação completa do evento por meio do site https://diadaoportunidade.com.br/bela-vista/. Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800 ou pelo portal cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br/.

Serviço:



Dia da Oportunidade em Bela Vista

Data: 18 de abril de 2023 (terça-feira)

Horário: 16h às 22h

Local: Salão Paroquial (Rincão), Rua Santo Afonso, nº560 – Centro.

Ação gratuita