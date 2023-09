BELA VISTA: Domingo teve rodada da copa terrinha de futebol

A manhã do último domingo (10/9), no Campo do ‘Rosane Collor’, no Bairro Costa e Silva, foi marcada por mais uma rodada da Copa Terrinha de Futebol Infanto-Juvenil, organizada pelo Projeto Amigos do Esporte, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Nesta etapa, os jogos foram disputados nas categorias Sub-12 e Sub-14. Pela categoria Sub-12, Clarão da Lua venceu o Nova Esperança por WO, enquanto que as equipes do Centro Velho e Cherogami ficaram em um empate de zero a zero. Enquanto que o RedBull Canaã derrotou o Lions FC pelo placar de 4 a 1.

Já nos jogos pela categoria Sub-14 o RedBull venceu o Lions FC por 4 a 2; os times do Cherogami e Cativi ficaram num empate sem gols; já a equipe do Centro Velho venceu o Nova Esperança por WO, enquanto que Clarão da Lua e Erva Mate também empataram por zero a zero.

Além do secretário municipal de Esportes, Edvaldo Pereira de Carvalho (Biba), o evento contou com a presença dos secretários municipais Aires Cafure (Fazenda), Francisco Gutierres (Obras), e Ico Battilani (Administração), além dos vereadores Oraldino Centurião e Geferson Vieira.