Em menos de um mês de funcionamento (foi inaugurado em 10 de dezembro), o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital São Vicente de Paulo, em Bela Vista, já realizou 679 exames laboratoriais em pacientes internados na instituição e os que receberam atendimento no Pronto-socorro.

“Esse laboratório é um grande avanço para nosso município, um serviço de muita demanda e que tem atendimento com qualidade, velocidade e eficiência para nossa população. Cada vez mais trabalhamos para oferecer o melhor serviço de saúde possível, podem ter certeza”, diz o prefeito Reinaldo Piti.

O diretor do hospital, Sidney Aristimunho, também ressalta o empenho e dedicação da equipe responsável pelo laboratório. “São excelentes profissionais e totalmente comprometidos com a qualidade dos exames e do atendimento aos pacientes. Sem dúvidas, iniciamos uma nova era em exames laboratoriais no nosso hospital”, destaca Sidney.